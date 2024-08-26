MasterChef'e veda eden isim belirlendi MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmaya veda eden yarışmacı Ümmühan oldu.

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Haber Merkezi

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlandı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada eleme potasında olan isimler, kalmak için mücadele verdi.

Şefler, yarışmacılara ilk etapta siyah sarımsak verilerek yaratıcılık tabağı bekledi.

KIYASIYA MÜCADELE DEVAM ETTİ

İkinci turda Danilo Şef'in lezzetli tabağı 'la melanzane e la ricotta' istendi.

MasterChef Türkiye'de ilk turda siyah sarımsak ile yaptıkları yaratıcılık tabağıyla eleme potasından çıkan yarışmacılar Ezgi, Alper ve Çağlar oldu.

ÜMMÜHAN ELENDİ

Nevzat, Zübeyde, Ümmühan ve Ayşe, ikinci turda Danilo Şef'in lezzetli tabağı La Melanzane E La Ricotta'yı yapmak için mücadele verdi.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Ümmühan Ünavcı oldu.