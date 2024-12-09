Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Programda eleme gecesi heyecanı yaşanan MasterChef'te; Emre, Erim, Şirin ve Beyza tüm hünerlerini sergiledi.

İlk turda mor soğanla yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılara Somer Şef, tadım sonrası “Bu akşam lezzetler yerinde ama yaratıcılık konusunda sınıfta kaldınız.” dedi.

Erim ilk turda şeflerden toplamda 20,5 puan alırken; Beyza ise 20 puan aldı.

YARIŞMACILAR ELENMEMEK İÇİN YARIŞTI

Şirin, şeflerden toplam olarak 17,5 puan aldı. Emre ise toplamda 19,5 puan alarak ikinci tura geçti.

İlk turun puanlaması yapıldıktan sonra Somer Sivrioğlu, “Bu bir hazırlık turu gibi oldu. Asıl yarış galiba bu gece şef tabağında olacak.” ifadelerini kullandı.

İkinci turda “Bugüne kadar finalde yaptığımız en zor tabak geldi.” diyen Somer Şef, hazırladığı "Dumpling-Dim Sum" adlı tabağı anlattı.

Yarışmacılar, 75 dakika boyunca Somer Şef'in tabağına en yakın tabağı yapmaya çalıştı. Tadım sonrası puanlamaya geçildi.

EMRE ELENDİ

Erim ikinci turda 20 puan alarak toplamda 40,5 puana ulaştı. Beyza ise 18 puan alıp 38 puana yükseldi.

Tabağında soslar ve karidesli mantısı eksik olan Emre, ikinci etaptan 11,5 puan alarak 31 puana ulaştı.

Arkadaşlarının yanına giden Erim ve Beyza'nın ardından Şirin ve Emre son ikiye kaldı.

Bir mantısını yapamayan Şirin, ikinci turda 17 puan aldı ve toplamda 34,5 puana ulaştı. Böylece MasterChef’e veda eden isim Emre oldu.

"ÖZGÜVEN PROBLEMİM VARDI, BUGÜN AŞTIM AMA SON GÜNÜM OLDU"

Şirin, Emre için “Ağabeyim olarak görüyorum onu. Arkada da hep söylüyordum ona. Tanıdığım en temiz kalpli insanlardan biri. Çok üzüldüm onun elenmesine.” ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarına boğulan Emre, “Gerçekten duygu patlaması yaşıyorum şu an. Birçok insanın hayali burası, benim de öyleydi. Çok güzel bir serüven burası. Buradaki herkesi tanıdığım için çok mutluyum. Özgüven problemim var şefim, onu aşamadım. Bugün aştım ama son günüm oldu. Size çok teşekkür ederim. En büyük teşekkürü eşime ediyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah dışarıda çok güzel işler yaparım.” sözleriyle veda etti.