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TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star yarışmacıları sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman gündeme geliyor.
Büyük bir izleyici kitlesi bulunan MasterChef bu sezon All Star sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.
Son olarak Sefa Okyay Kılıç'ın elendiği yarışmada her geçen gün heyecan artıyor.
Geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye All Star'a veda eden Sefa Okyay Kılıç yarışmanın sevilen isimleri arasında yer alıyordu.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sefa Okyay Kılıç dikkatleri üzerine çekti.
Yarışmadan elendikten sonra "Yemin ediyorum dünya varmış, son 4 ay ben ne çekmişim be" sözleriyle gündeme oturdu.
Takipçileri Sefa Okyay Kılıç'ın bu paylaşımı altında yüzlerce yorumda bulundu.