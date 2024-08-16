MasterChef’in eski yarışmacısı Batuhan Bayır'dan kurgu açıklaması! "Saklamaya çalışıyorsun ama..." TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in eski yarışmacılarından Batuhan Bayır program hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Bayır, yarışmanın kurgu olduğuna dair iddialar hakkında konuştu.

Editör: Seda Yeşilyurt

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni yarışması MasterChef yeni sezonuyla da seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Heyecan verici mücadeleleri ve yaşanan gerginlikler ile gündemin nabzını tutmaya devam eden yarışma hakkında zaman zaman kurgu olduğuna dair iddialarda ortaya atılıyor.

İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının ülkemize uyarlaması olan MasterChef Türkiye 8. sezonu ile yayınlanmaya kaldığı yerden devam ederken birçok programda olduğu gibi bu programda izleyicilerde soru işaretine neden olan "Acaba kurgu mu?" sorusu yanıtını buldu.

Programın eski yarışmacılarından olan Batuhan Bayır yarışmanın kurgu olup olmadığı konusunda yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düştü.

MASTECHEF KURGU MU?

2019 yılında yarışarak 5.'likle yarışmayı tamamlayan ve daha sonra da All Star sezonunda yarışan Bayır, konuk olarak katıldığı bir YouTube kanalında MasterChef hakkında açıklamalarda bulundu.

Yarışmanın kurgu olup olmadığı hakkında konuşan Bayır, iki ayrı sezonda yarıştığı Masterchef'in kurgu olmadığını dile getirdi.

Bayır yarışma hakkında yaptığı açıklamada, "Hayır tabii değil. Zaten oraya 20 kişi koyuyorlar ve her şeyi çekiyorlar. Evde kalıyorsan evde çekiyorlar. Çekim bittikten sonra arkaya gittiğinde çekiyorlar. Aralarından o kadar iyi topluyorlar ki hepsi bir arka arkaya tık tık tık geldiği için sana kurguymuş gibi geliyor.

Sen çünkü ister istemez arkadaşınla şakalaşıyorsun ya da çift tadım yapıyorsun ama bunu saklamaya çalışıyorsun. Ama tabii mümkün değil, 50 tane kamera var orada. Biz yemek yaparken 20-30 kişi bizi izliyor. O bizim açıklarımızı ve yaptığımız iyi şeyleri topluyorlar ve bantta arka arkaya geldiği için kurguymuş gibi duruyor." ifadelerine yer verdi.