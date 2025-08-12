MasterChef'in İsveçli güzeli Ayla'ya bakın! Instagram'da beğeni topluyor... r, MasterChef Türkiye 2025 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan 2000 doğumlu Ayla Canpunar, sosyal medyanın da dikkatini çekti. Ayla'nın yarışma dışındaki pozları, takipçilerinden tam not aldı.