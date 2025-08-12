Abone ol: Google News

r, MasterChef Türkiye 2025 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan 2000 doğumlu Ayla Canpunar, sosyal medyanın da dikkatini çekti. Ayla'nın yarışma dışındaki pozları, takipçilerinden tam not aldı.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 17:50
MasterChef'in İsveçli güzeli Ayla'ya bakın! Instagram'da beğeni topluyor...

MasterChef Türkiye 2025'in dikkat çeken yarışmacılarından Ayla Canpunar, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

2000 doğumlu Ayla, çocukluğunu İsveç’te geçirdi ve burada gastronomi eğitimi aldı.

Michelin yıldızlı restoranlarda staj yaparak deneyim kazanan Ayla, 2021 yılında MasterChef İsveç’te finale kadar yükselerek ikinci oldu.

2025 sezonunda MasterChef Türkiye’ye katılan Ayla, ilk turda hazırladığı yaratıcı yemekle jüriyi etkileyerek ana kadroya adını yazdırdı.

INSTAGRAM'DA AYLA

Türk ve dünya mutfağını harmanlayan özgün tarifleriyle öne çıkan yarışmacı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Ayla'yı özellikle Instagram'da görenler, dışarıdaki halini de beğeniyor.

Güzelliği ile dikkat çeken yarışmacı, git gide artan takipçilerinden de övgü dolu yorumlar topluyor.

İşte Ayla'nın paylaşımları...

