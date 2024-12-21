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Haber Merkezi

MasterChef'te kıran kırana mücadele sürüyor.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğuna oturduğu programda dün yine heyecan dolu anlar yaşandı.

Dün yayınlanan bölümde Onur gözyaşlarına boğulurken, ilk 6'ya kalan da belli oldu.

ESKİ YARIŞMACI DİLARA GELDİ

Yarışmacılardan ilk etapta eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'ın tarifini yapmaları istendi.

İlk etapta en yüksek puan alan isim Onur oldu.

İKİNCİ ETAPTA YARATICI YEMEKLER YAPILDI

İkinci etapta ise yarışmacılar bottarga ve çekirdek ile yaratıcı yemekler yaptı.

ONUR'UN GÖZYAŞLARI

Yarışmacılardan Onur'un gözyaşlarını tutamadığı anlar gündem oldu.

"Sinir boşalması yaşıyorum şu an" diye Onur'u Semih teselli etti.

EDA KAZANDI

MasterChef'te ceket yarışında ilk 6'ya kalan beşinci yarışmacı Eda oldu.