MasterChef'te büyük sürpriz! Bakın kimler konuk olacak...

Yağmur Dinç

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8'in yemek yarışması MasterChef'te mücadele devam ediyor.

Her hafta bir yarışmacının elendiği programda rekabet iyice kızıştı.

Yarışmacılar, MasterChef şampiyonu olabilmek için bütün hünerlerini sergiliyor.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğindeki programa zaman zaman konuklar da katılıyor.

10 Ekim Perşembe akşamındaki bölümde de izleyicileri sürpriz bekliyor.

ALL STAR KONUKLARI

MasterChef'in bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar Kemerburgaz'da yemek yapacak.

Yarışmaya, All Star kadrosundan sevilen isimler konuk olacak.

Esra Tokelli, Dilara Aydın, Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı, Barbaros Yoloğlu gibi isimler dokunulmazlık yemeklerini değerlendirecek.