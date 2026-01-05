Bu akşam (5 Ocak 2026) Uzak Şehir var mı, saat kaçta? Kanal D yayın akışı...

- Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü, yılbaşı arasının ardından bu akşam 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.
- Geçen hafta ekrana gelmeyen dizinin fragmanı, izleyicileri heyecanlandırdı.
- Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba bulunan dizi, 44. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Kanal D'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta yılbaşı arası verdi.
Yeni bölümü ekrana gelmeyen diziden gelen fragman, izleyicileri iyice heyecanlandırdı.
Zerrin ve Kaya'nın evlat acısı, Alya ve Cihan'ın pes etmeyen aşkı...
5 Ocak Pazartesi Uzak Şehir yayınlanacak mı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı.
Peki; bugün Uzak Şehir var mı, saat kaçta? İşte, 5 Ocak 2026 Kanal D yayın akışı...
BUGÜN (5 OCAK 2026) UZAK ŞEHİR VAR MI
Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi, 44. bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.