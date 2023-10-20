MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef'te bu haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın son eleme adayları..

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MasterChef'te bu haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu heyecanı dün akşam yaşandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun ardından bu haftanın son eleme adayları belli oldu.

Perşembe akşamı ekrana gelen bölümde mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için tezgah başına geçti.

Alican'ın kaptan olduğu mavi takım ile Barış'ın kaptan olduğu kırmızı takım haftanın ikinci oyununda kozlarını paylaştı.

Bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken ikinci dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kazanmıştı.

Sakatat ürünlerine ait yemeklerin yapıldığı dokunulmazlık oyununda kırmızı takım mavi takımı 5-2 yendi.

Bu haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım haftayı 2-1 galip kapattı.

Bireysel dokunulmazlığı kazandı

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu. Dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan Barbaros dokunulmazlığı kazandı.

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın 5 ve 6. eleme adayları belli oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrası Sergen ve Alican eleme potasına girdi.

MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın eleme adayları Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Sergen ve Alican oldu.