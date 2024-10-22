MasterChef'te eleme ifşası! İşte haftanın sürpriz vedası...

Yağmur Dinç
MasterChef Türkiye'de heyecan ve rekabet her hafta artıyor.
Son 15 yarışmacının kaldığı MasterChef'te elemeye kalmamak için adaylar ter döküyor.
Geçen hafta veda eden isim Nevzat oldu.
Yarışmacılar, potaya kalmamak için ellerinden geleni yapıyor.
MasterChef'i yakından takip edenler ise bazı ifşalar yakalıyor.
ELEME İFŞASI
X platformundaki "Masterbilgi" adlı hesap, bu hafta elenecek olan ismi açıkladı.
Paylaşımda, "MASTER BİLGİ ÖZEL HABER Tam 7 gün önceden söylüyorum bu hafta elenen isim Hakan olmuştur.." ifadeleri kullanıldı.
Elenen isim ise pazar günü açıklanacak.