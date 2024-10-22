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MasterChef'te eleme ifşası! İşte haftanın sürpriz vedası...

MasterChef'te eleme ifşası! İşte haftanın sürpriz vedası... MasterChef'i yakından takip eden sosyal medya hesapları, ipuçlarını takip ederek ifşalar yakalıyor. Son paylaşımda ise bu hafta elenecek olan isim yayınlandı.