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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor.

Yarışmanın dün akşamki bölümünde Beyza'nın kaptan olduğu mavi takım ile Şirin'in kurduğu kırmızı takım, haftanın ikinci takım oyununda şeflerin verdiği malzemeleri kullanarak 50 dakika içinde bir tatlı bir tuzlu olmak üzere 2 tabak hazırladı.

EMRE KORKUTTU

Oyun sırasında mavi takım yarışmacılarından Emre, ıslak zeminde birden kaydı ve kolunu çarparak kendisini bir anda yerde buldu.

Şefler ve yarışmacılar korku içerisinde yerde yatan Emre'ye yardıma koştu.

Emre'nin kolunda ufak sıyrıklar olduğunu görünce herkes rahatladı.

MAVİ TAKIM KAZANDI

Oyun sonunda kazanan mavi takım oldu.

Genel skoru 2-1 yapan mavi takım, haftayı kazanmayı da garantiledi.

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım yarışmacıları, şef takibinde Somer Şef'in yaptığı tabağa en yakın yemeği hazırlamaya çalıştı.

ŞİRİN ELEME POTASINA GİTTİ

Dokunulmazlığı alan kişi Erim oldu.

Yapılan oylama sonucu Eda ve Şirin 4'er oy aldı.

Kaptan Şirin, eleme potasına kendini yolladı.