Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

MasterChef'te son düzlüğe girildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma, heyecan dolu bölümlere sahne oluyor.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunduğu yarışmada, final vakti yaklaştı.

Dün ise ilk 4'e giren isim belli oldu.

MasterChef'te 28 Aralık Cumartesi Eda, Kerem, Beyza ve Onur yarıştı.

İLK TUR PUANLARI

"7 Bölge" konseptli bir oyun oynayan yarışmacılar, Türkiyenin 7 bölgesinden esinlenerek bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı hazırladı.

İlk etapta Onur Karadeniz bölgesi, Kerem Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Beyza İç Anadolu Bölgesi, Eda ise Ege Bölgesi lezzetlerinden esinlenerek başlangıç tabağı hazırladı.

Başlangıç tabağı puanlamasında; Eda, şeflerden toplamda 20,5 puan aldı. Beyza ise 16,5 puan aldı. Onur, 24 puan alırken; Kerem ise 20,5 puan topladı.

İKİNCİ TUR PUAN TABLOSU

2. etapta Kerem ve Onur Ege Bölgesi, Beyza Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Eda ise Marmara Bölgesi'ne uygun lezzetler hazırladı.

Ana yemek puanları ise şöyle oldu;

Eda 20,5

Onur 20,5

Kerem 17,5

Beyza 18

Beyza tatlı etabına 34,5 puanla geçerken; Kerem 38 puan aldı. Eda, bir sonraki etaba 41 puanla geçerken; Onur 44,5 puana ulaştı.

TATLI ETABI PUANLARI

Tatlı etabında Kerem kabak tatlısını, Onur katmeri, Beyza peynir helvasını, Eda ise vişneli ekmek kadayıfını yorumladı.

Beyza, tatlı etabında 14 puan topladı ve geceyi 48,5 puanla bitirdi. Kerem, tatlısıyla 22 puan aldı ve günü 60 puanla tamamladı.

Eda toplamda 16 puan aldı ve üç etabın sonunda 57 puan topladı.

ONUR İLK 4'E KALDI

Onur, tatlı etabında 21 puana ulaştı ve toplamda 65,5 puanla ikinci günün kazananı oldu. Böylece MasterChef Türkiye'de ilk 4'e kalan ikinci isim Onur oldu.

Yukarı çıkmayı başaran Onur, “Her yaptığım hatadan ders çıkarıyorum. Eksik olduğum tarafları tamamlayacağım. Kendimi daha çok geliştirerek karşınıza çıkacağım. Hepinize çok teşekkürler” dedi.