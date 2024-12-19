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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yine heyecanlı bir bölüm ekranlara yansıdı.

Eski yarışmacılardan Barbaros'un lezzetli tabağı yapıldı.

İlk turda Barbaros'un lezzetli tabağını hazırlayan yarışmacılar birbirinden güzel tabaklar sundu.

İLK 6'YA KALAN ÜÇÜNCÜ İSİM DE BELİRLENDİ

Yapılan oylamada yarışmacılar ikinci tura bu puanlarla devam etti.

Yarışmacılardan Onur 27.5, Semih 24.5, Şirin 21, Eda 20.5, Erim de 19.5 puan aldı.

İkinci turda yarışmacılardan Peru biberi ve keçi sütü ile yaratıcılık istendi.

SEMİH ADINI YAZDIRDI

Şefler ikinci etapta da oylama yaptı ve ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu.

En yüksek puanı alan Semih ilk 6'ya kalmayı başardı.