MasterChef'te kim elendi? 3 Kasım 2024 veda eden yarışmacı...

Yağmur Dinç

TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet kızışıyor...

Onur, Semih, Nigar, Alper, Erim, Ezgi ve Akın'ın potada olduğu MasterChef'te 3 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

Adana yer fıstığı ile en iyi tabağı yapan Ezgi, Semih ve Onur balkona diğer arkadaşlarının yanına çıkarken; dört yarışmacı ikinci tura kaldı.

İkinci tura kalan Nigar, Erim, Alper ve Akın ise Mehmet Şef'in "Dünya" adlı tatlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler.

Gece sonunda Mehmet Şef'e en yakın tabağı yapan Erim, potadan birinci çıkarken; ikinci isim Alper oldu.

MASTERCHEF'E VEDA

Şefler 14. haftada en kötü tabağı hazırlayan ve elenen ismi Akın olarak açıkladı. Akın Masterchef hayallerine veda etti.

Akın, “Yapamadım zaten şefim ama sizle tanıştım, güzel günler geçirdim. Sizden öğrendiğim şeyler oldu, umarım yollarımız sizle bir daha kesişir. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Dükkan açmak istiyorum zaten. Çok şey öğrendim burada. Ben sizden memnunum. Her şey için çok teşekkür ederim” dedi.