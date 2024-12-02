MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Kaan mı, Şirin mi? 1 Aralık 2024 hangi yarışmacı elendi?

Haber Merkezi

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, her geçen gün finale yaklaşıyor.

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışmada, son 9 yarışmacı kaldı.

1 Aralık Pazar akşamı gerçekleşen eleme gecesinde, bir kişi hayallerine veda etti.

Yarışmanın bölümünü kaçıranlar, elenen ismi öğrenmek için arama motoruna yöneliyor. Bu kapsamda, "MasterChef'te kim elendi" merak ediliyor.

MASTERCHEF 1 ARALIK 2024 ELEMESİ:

MasterChef'te potaya giren isimler bu hafta Kaan, Şirin, Semih ve Kerem olmuştu.

Şefler yarışmacılardan eleme oyununun ilk turunda turda 'konuralp pirinci' ile yaratıcı yemekler hazırlamalarını istedi.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası Kerem 18 puan, Kaan 15 puan, Şirin 15 puan ve Semih 20,5 puan aldı.

Dört yarışmacı, ikinci etapta bu kez Mehmet Şef'in 'düksel pirzola' yemeğini hazırlamak için önlük giydi.

Şeflerin verdiği puanlara göre, Kerem 38 puan, Semih 35 puan, Şirin 33 puan Kaan ise 32 puan aldı. Bu sonuçla gecenin sonuncusu olan Kaan, MasterChef Türkiye'den elendi.