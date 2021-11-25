MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte 24 Kasım MasterChef eleme adayları

Dokunulmazlığı kaybeden takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu ve konseyde yapılan oylama ile iki eleme adayı belirledi. Peki MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte eleme adayı olan isimler..

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te heyecan devam ediyor.

24 Kasım Çarşamba Öğretmenler Günü özel programında Hababam Sınıfı’nın çekildiği Adile Sultan Kasrı’nda öğretmenlere yemekler yapıldı.

Konuk öğretmenlerin vereceği oylar ile dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.Kaybeden takım ise 3. ve 4. eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.

Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021 eleme adayları kimler oldu? İşte 120. bölüme dair detaylar…

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Hababam Sınıfının çekildiği tarihi mekanda yemekler, yedi bölgeden gelen yedi öğretmen için yapıldı. Öğretmenlerin verdiği oylar sonucunda dokunulmazlığı 18-17 skorla Kırmızı takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunda şefler, pişirme yöntemi olarak sadece fırın kullanılması istendi. Kırk dakikada yapılan yaratıcı yemekler arasında en iyisini yapan Burcu, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

POTAYA GİREN İSİMLER

Kırmızı takımda ilk bireysel dokunulmazlığı Eren kazandı. Onun potaya gönderdiği Görkem ise 1. eleme adayı oldu. Oylamada ise adı en çok yazılan Pelin, ikinci eleme adayı oldu.

Dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, Safanur’u üçüncü eleme adayı olarak seçti. Sonrasında konseyde yapılan oylama sonucunda ismi en çok yazılan Mert, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.