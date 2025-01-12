MasterChef macerası dün akşam sona erdi.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024-2025'te büyük final yapıldı.
Finale ise gözde yarışmacılardan olan Onur ve Kerem kaldı.
İLK TUR: TÜRK MUTFAĞI
Onur ve Kerem ilk turda Türk mutfağından bir menü hazırladı.
Kerem’in Türk mutfağı menüsü:
Meyhaneli lahana sarma
Sucuklu dana kaburga
Ballı yoğurtlu parfe
Onur’un Türk mutfağı menüsündeki tabaklarının adları ise şöyle:
Antalya
Erzurum
Denizli
İlk turun sonunda Onur 22,5 puan alırken; Kerem 17,5 puan topladı. Onur ve Kerem, ikinci turda uluslararası mutfağa geçti. Bu turun ardından da Onur en yüksek puanı alan yarışmacı oldu.
ONUR KAZANDI
Onur ve Kerem arasındaki final mücadelesinde MasterChef 2024-2025 şampiyonu belli oldu.
3. turun sonunda yapılan puanlamayla şampiyon Onur Üresin oldu.
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