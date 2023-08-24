MasterChef’te şoke eden itiraf! Stüdyo buz kesti "Atak geçiriyorum, beynim gidiyor" MasterChef Türkiye 2019 sezonunda finale kalan, bu sezonda da harikalar yaratan Alican Sabunsoy, dün akşam dokunulmazlığın ardından şoke eden bir itirafta bulundu. Katılsal bir hastalığını açıklayan Alican, izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

ensonhaber.com

Türkiye'nin sevilen yemek yarışması MasterChef All Star, hırs dolu rekabet ve yoğun mücadelelerle ekran başındaki izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dün akşam gerçekleşen bölümde kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Alican oldu.

Dokunulmazlık oyunu sonrası hastalığı hakkında itirafta bulunan Alican Sabunsoy, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Kalıtsal bir hastalığa sahip

MasterChef 2019 sezonunda finale çıkan Alican Sabunsoy, yeni sezona yedek kadrodan dahil oldu.

Alican Sabunsoy, dün akşam yayınlanan bölümde doğuştan bir hastalığa sahip olduğunu ve zaman zaman atak geçirdiğini açıkladı. İşte Alican’ın açıklamaları…

“Çok talihsizlikler yaşadım”

Alican, “Çok talihsizlikler yaşadım burada” deyince Mehmet Şef, “Neler onlar mesela?” diye sordu. Alican açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

“Şefim çok fazla rahatsızlandım. Bunu çok dile getirmek istemiyorum. Bu benim motivasyonumu fazlasıyla düşürüyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık. Bununla ilgili çok zamansız atak geçirebiliyorum. Onunla alakalı şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşüyor. Beynim gidiyor.”

Mehmet Şef ise “Çok geçmiş olsun. Bunu biz bilmiyorduk” dedi.

Alican, “Çok dile getirmek istemiyorum. Bu bahane değil zaten. Çünkü yıllardır psikologlar, 'Mesleğin çok stresli. Bunu bırak' diyorlar. Bırakamayız bu saatten sonra. Benimde üst üste rahatsızlıklarım olunca... Bu hastalık doğduğumdan beri var. Ama sıkıntı yok, ayakta kalmaya devam.” dedi.

“Çok tehlikeli bir hastalık”

Alican stresin hastalığını tetiklediğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Stres olunca direkt atak geçiriyorum. Stres yapmamaya çalışıyorum. Hastalığımın adı herediter anjioödem. Fazla bilinmiyor ama çok tehlikeli bir rahatsızlık. Ailemde yok sadece bende var”

Şefler ve yarışmacılar Alican'a geçmiş olsun dileklerini iletirken Somer şef, “Geçmiş olsun. Şu anda stres yapacak hiçbir durumun yok. Bırak rakiplerin stres olsun.” diyerek moral verdi.