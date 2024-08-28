MasterChef’te ücret iddiası ortalığı karıştırdı! Yarışmacıların aylık aldığı tutar... TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef yarışmacı ücretleri ile gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada yer alan o hesap ücret iddiasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Editör: Seda Yeşilyurt

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstelendiği ve reytingleri alt üst etmeyi başaran yarışma programları dönem dönem yarışmacı ücretleriyle gündeme geliyor.

Survivor All Star’ın yayınlandığı dönemde yarışmacıların aldığı ücretler merak konusu olurken sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli iddialar ortaya atılıyordu.

Ortaya atılan iddialarda Survivor yarışmacılarının haftalık ücret aldığı ve bu ücretlerin ise 60 bin ile 100 bin TL arasında değiştiği söyleniyordu.

Survivor’ın ardından bu kez de Masterchef yarışmacılarının ücreti ortalığı karıştırdı. Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ücret iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı.

İDDİA EDİLEN YARIŞMACI ÜCRETLERİ...

Şimdilerde reytinglerin tozunu attıran MasterChef yarışmacılarının kazançları merak ediliyor. Her ne kadar bu konular ile alakalı olarak resmi bir açıklama olmasa da sosyal medyada bulunan fan sayfaları ve programa dair kaynak gösterilen bazı sayfalarda çeşitli yorumlar yapılıyor.

Yarışma hakkında bilgiler paylaşan sayfalardan biri olan MasterChefbilgi adlı sosyal medya hesabının iddiasına göre kavgaların eksik olmadığı MasterChef'te yarışmacılar haftalık maaş alıyor.

Sayfada yer alan iddiaya göre yarışmacılar haftalık 50 bin ila 100 bin arasında değişen bir ücret alıyor ve herkese verilen ücret aynı.