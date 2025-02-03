Mavi Boncuk filmindeki klasik otomobil bakın kaç modelmiş

Yağmur Dinç
Başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan, Zeki Alasya, Münir Özkul, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi isimleri buluşturan, "Mavi Boncuk" filmi, hafızalara kazındı.
1974 yapımı sinema efsanesi filmde Tarık Akan’ın Emel Sayın’ı halıya sararak kaçırdığı arabanın markası ve modeli, sık sık merak konusu oluyor.
Mavi klasik otomobili gören herkes, arama motoruna yönelerek bilgi öğrenmeye çalışıyor.
Mavi Boncuk filminin TV'de yayınlanması ile gündeme gelen otomobil, bakın hangi modelmiş...
İŞTE O ARABA
Mavi Boncuk filminde yer alan 1937 model Buick marka araç, heyecan dolu sahnelerde kullanıldıktan sonra bulunduğu dönemde popüler olmuştur.