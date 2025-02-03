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Mavi Boncuk filmindeki klasik otomobil bakın kaç modelmiş

Mavi Boncuk filmindeki klasik otomobil bakın kaç modelmiş Mavi Boncuk filminde yer alan klasik otomobil, en az film kadar hafızalarda yer edindi. Bakın, o otomobilin modeli ve markası ne imiş...