Yağmur Dinç

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına uğrattı.

Bir yıldır aşk yaşadığı işletmeciden ayrıldığını açıklayan Civelek, geçtiğimiz haftalarda aldatıldığını itiraf etmişti.

Bir programa konuk olan Feyza Civelek, eski sevgilisini anlattı.

Sunucunun "Senin yanına yakışmıyordu" demesinin ardından Civelek, "Evet çok çirkindi bu arada, çirkin şansı var bu arada bende. Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi. Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum." dedi.

Ünlü oyuncunun bahsettiği kişi ise merak konusu oldu.

Bakın, o isim kim çıktı...

Feyza Civelek'in kamuoyunda bilinen eski sevgilisi Alican Kurt'tur. Kurt, ünlü bir işletmeci olarak tanınıyor.

Çift, 2023 yılında Bodrum'da romantik anlarıyla gündeme gelmişti.

Ancak, bu ilişki 2024 yılında sona erdi ve Civelek, aldatıldığını itiraf ederek ayrılık kararı aldığını açıkladı.