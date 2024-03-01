MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson’un eşi Biricik Sudan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devem ediyor.
61 yaşında olan Sudan, fit vücudu ve yıllara meydan okuyan güzelliği ile ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.
2003 yılında MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile dünya evine giren Sudan özel hayatı gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftlerden.
Kendini son yıllarda spora veren Sudan, haftanın 5 günü spor yaparak göreni hayran bırakan bir görünüme kavuşmuştu.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Biricik Sudan paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettirmeyi başarıyor.
Sosyal medya hesabından son olarak yaptığı paylaşımda görenleri şaşkına çeviren Sudan, yaşının yanı sıra fiziği ile takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
İşte, Biricik Sudan’ın o paylaşımı…
Yaşıtlarına nazaran fiziği ile beğeni toplayan Sudan'ın paylaşımında kullandığı "Bacaklar Büyüsün" ifadeleri dikkat çekti. Kısa sürede gündem olan paylaşımla görenleri hayrete düşürdü.