Haberler



Medya



Mazhar Alanson’un eşi Biricik Sudan spor salonundan paylaştı, sosyal medya alev aldı! "Bacaklar büyüsün…"

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Sudan spor salonundan paylaştı, sosyal medya alev aldı! "Bacaklar büyüsün…" Şarkıcı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Sudan yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği ile sıkça adından söz ettiriyor. Bu kez spor salonundan paylaşım yapan Sudan, ortalı kasıp kavurdu.