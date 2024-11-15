Mehmeh Şef'in gelinini gören bir daha baktı! İşte ailenin ilk gelini...

Yağmur Dinç

MasterChef'in sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, programla birlikte ününe ün kattı.

Yarışmada keskin yorumları ve sert tavırlarıyla bilinen ancak yumuşak kalbiyle gönülleri fetheden Yalçınkaya, özel hayatıyla da merak ediliyor.

1974 yılında Bolu'da dünyaya gelen Mehmet Yalçınkaya, küçük yaşlardan beri mutfakta.

Gastronomi adına önemli bir isim olan ünlü şef, aynı zamanda bir aile babası.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Şef'in Utkan, Emre ve Sude adında çocukları bulunuyor.

İŞTE MEHMET ŞEF'İN GELİNİ

Mehmet Şef, geçtiğimiz yıl oğlu Emre Yalçınkaya'yı evlendirdi. Ünlü şefin gelini ise ayrı bir merak konusu oldu.

Emre Yalçınkaya, hayatını sevgilisi Mina Bilişik ile birleştirdi.

Güzellik uzmanı olan Mina Bilişil Yalçınkaya, düğün kareleriyle görenleri büyüledi.

Mehmet Şef'in gelinine, birbirinden övgü dolu yorumlar geldi.