Mehmet Ali Erbil gözyaşlarını tutamadı! Annem bizi...

Paylaş Benimle programına katılan ve yaşadığı zorlukları anlatan Mehmet Ali Erbil, gözyaşlarına boğuldu. Erbil'in annesi ile ilgili anlattıkları ise herkesi şaşırttı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Gökhan Çınar'ın sunduğu TV8 ekranlarında yayınlanan 'Paylaş Benimle' programına konuk olarak katıldı.

Programda kaçış sendromu hastalığına dair detayları paylaşan Erbil, çocukluğu ve annesine dair anlattıkları ile herkesi duygulandırdı.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Erbil, Gökhan Çınar'a içini döktü.

"ANNEM BİZİ EZDİRDİ.."

Erbil, "Anneme kızamıyorum. Babamdan göremediği sevgiyi, ilgiyi ondan gördü. Annem ikinci eşine bizi çok ezdirdi. Annemi çok seviyordu, kıskanıyordu. Biz büyüyünce batmaya başladık ona. O yüzden bizi evde istememeye başladı.

10 yaşındayım sokağa çıkarmıyordum, arkadaşlarımla oynamaya. Baskı yapıyordu bize. Sevgi falan zaten yoktu. Babam sevmiyordu, o adam nasıl sevsin. Evlat olarak annem beni çok üzdü, içimdeki sevgiyi bitirdi. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam. Elalemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum, bu çok acı bir şey." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in çocukluk travması VİDEO

"BABAM HİÇ KUCAĞINA ALMAZDI"

Babasından hiç sevgi görmediğini söyleyen ünlü sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğduğumuz evde hiç anne babayı hatırlamıyorum. Babamdan pek sevgi göremedik. Eski İstanbul beyefendisi diye onlar sevgi göstermezlerdi. Babamın hiç kucağına aldığını hatırlamam. Babama, baba diyemezdik. Babacığım derdik. Babamın bir ıslığı vardı. O ıslığı çaldığında hazır ola girerdik hepimiz."





"EŞİMDEN HİÇ AYRILMAYACAĞIM DEDİM AMA.."

Kendine verdiği sözleri tutamadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anlarda Erbil yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yaşadıklarımdan ve çektiklerimden, kendi çocuklarıma çektirmeyeceğim dedim. Eşimden hiç ayrılmayacağım dedim ama olmuyor işte. Yaşadıklarımdan sonra, o sözü tutmak benim reflekslerimin dışında gerçekleşti. Kendimi suçlu hissetmiyorum. Hiçbir eşimi mağdur etmedim. Hiçbir eşime yüksek sesle bağırmadım."





"HAYATIM BOYUNCA YAŞ SORUNUM OLMADI"

Gökhan Çınar'a hayatını tüm detaylarıyla anlatan Erbil şu ifadeleri kullandı:

"Denge sorunum var. Sol ayağımda hala geçmeyen problemler var. Yüce Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Sevenlerime ve çocuklarıma beni bağışladı. Hayatım boyunca hiç yaş sorunum olmadı.

Ben 13 yaşımda da olgundum. 60 yaşımda olduğum gibiydim. Hayat bana kendim olmayı öğretti. Duygusal olmayı öğrendim. Vicdanımın sesini dinledim. Allah'tan korktum ve kanunlara saygılı oldum. Hiç virgüllerim olmadı. Ne olursa olsun noktayı koyana kadar devam ettim."