Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil ile poz verdi! Görenler hayran kaldı, mankenlere taş çıkartıyor...

Editör: Seda Yeşilyurt
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil aşk hayatıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ederken bu kez gündeme oğlu Ali Sadi Erbil ile gündeme bomba gibi düştü.
Erbil, 2005 yılında dünyaevine girdiği Tuğba Coşkun ile evlenmelerinden kısa süre sonra dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ile bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Şimdilerde kocaman bir delikanlı olan Ali Sadi babasıyla verdiği poz sonrası sosyal medyada görenleri hayran bırakmayı başardı.
Sosyal medya hesabından oğlu Ali Sadi ile poz veren Erbil, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Babası Mehmet Ali Erbil'in boyunu geçen 18 yaşındaki Ali Sadi adeta mankenlere taş çıkardı.
İŞTE, ALİ SADİ ERBİL...