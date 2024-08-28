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Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil ile poz verdi! Görenler hayran kaldı, mankenlere taş çıkartıyor...

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil ile poz verdi! Görenler hayran kaldı, mankenlere taş çıkartıyor... Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil değişimiyle gündeme bomba gibi düştü. 18 yaşında kocaman bir delikanlı olan Ali Sadi mankenlere taş çıkaran fiziği ile beğenileri topladı.