Mekan bastı, haraç istedi: Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı

Ünlü oyuncunun adı haraç dosyasına karıştı...

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

"HAFTALIK 25 BİN TL VERECEKSİN"

Ünlü oyuncunun ilk olarak geçen hafta 5 kişiyle gelerek restoran sahibine, "Buraya çökecekler biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü.

Bayraktar dün tekrar gelerek istediği haraç miktarını 10 bin liraya düşürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkması ve şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Bayraktar'ı gözaltına aldı.

43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

6 AY HAPİSTE KALMIŞTI

43 yaşındaki oyuncu Ezel adlı dizide Tuncel Kurtiz'in oynadığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırdı.

Ufuk Bayraktar 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapiste kalmıştı.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981’de İstanbul’da doğdu. Oyunculuk serüveni, babasının işlettiği Cihangir’deki Firuzağa Kahvesi’nde çalışırken ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilmesiyle başladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2003 yapımı “Bekleme Odası” filmiyle yaşayan Bayraktar, ardından birçok başarılı projede rol aldı. 2006 yılında Vildan Atasever ile başrolü paylaştığı “Kader” filmi, kariyerinde dönüm noktası oldu. Bu filmdeki performansı ona İstanbul Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirdi.

2009’da yayınlanan efsane dizi Ezel’de, Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırarak büyük beğeni topladı. 2012’de Dağ filmiyle geniş kitlelere ulaştı; aynı yıl Çanakkale 1915 ve Bu Son Olsun gibi yapımlarda da yer aldı.

2014’te senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Kümes filmiyle kamera arkasına geçti. 2016’da Dağ 2 ile oyunculuk başarısını pekiştirdi. Sevda Kuşun Kanadında, Milat, Savaşçı ve Vatanım Sensin gibi dizilerde de rol aldı.