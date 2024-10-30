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Hayat Devam Ediyor’ isimli dizide ‘çocuk gelin’ rolü ile akıllarda yer edinen Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti.

Bu evliliği ile uzun süre farklı iddialarla gündem olan Miraloğlu son olarak kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade ederek, ABD’de rehin tutulduğunu ileri sürmüştü.

Meltem Miraloğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İNTİHAR İDDİASI

Miraloğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Magazin yazarı Onur Akay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meltem Miraloğlu ikinci kez ABD'de intihar etti. Yoğun bakımda ve sağlığı şu an çok iyi değil” ifadelerini kullandı.