Menajerimi Ara final mi yapacak, ne zaman? Ekran macerası sona eriyor..

Menajerimi Ara final mi yapacak, ne zaman? Ekran macerası sona eriyor..

Fransız yapımı ''Dix Pour Cent'' dizisinden uyarlanan Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın final tarihi belli oldu. Peki, Menajerimi Ara dizisi ne zaman final yapacak? İşte final tarihi..

Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı, drama ve komediyi harmanlayan Menajerimi Ara dizisi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor.

Farklı konusu ve genç oyuncu kadrosunun yanı sıra her hafta konuk aldığı ünlü isimlerle izleyenlerin gönlünü fethetmeyi başaran dizinin final tarihi belli oldu.

Final kararının ardından dizinin sevenleri, Menajerimi Ara dizisinin ne zaman final yapacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Menajerimi Ara final mi yapacak, ne zaman? İşte Menajerimi Ara dizisinin final tarihi...

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK, NEDEN?

Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, düşen reytingler sonucu final kararı aldı.

Her bölümde sinema ve dizi sektöründen oyuncuların ağarlandığı Fransız yapımı Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisi, yeni bir değişiklik olmazsa 47. bölümde ekrana veda edecek.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans’ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle’nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz’ün kalbini hızla kazanır. Gürgen Öz’ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda’nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer.

Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle’nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans’a düşer. Öte yandan, Peride’nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar.

Kıraç’ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç’ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar Engin’in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.