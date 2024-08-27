Mert Ramazan Demir doktor abisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! "Hem yakışıklı hem doktor..." Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Mert Ramazan Demir doktor abisiyle gündemde bomba etkisi yarattı. Görenlere yakışıklılık genden geliyor dedirten abi kardeş pozları olay oldu. İşte, Melik Demir...

Editör: Seda Yeşilyurt

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde geniş bir yer tutan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını dizisiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşamayı başardı.

En az başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olan Demir, geçtiğimiz haftalarda Afra Saraçoğlu ile yaşadıkları aşk noktalanmıştı.

Özel hayatıyla adından sıklıkla söz ettiren Demir’in aşk hayatı kadar ailesi de merak edilen konuların başında yer alırken doktor abisi Melik Demir ile kareleri sosyal medyayı yıktı geçti.

Birbirine olan benzerlikleri şaşırtan abi kardeş verdikleri pozlar ile “yakışıklılık genden geliyormuş” dedirtti.

İŞTE, YAKIŞIKLI DOKTOR MELİK DEMİR...