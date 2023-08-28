Meryem Uzerli’den bornozlu paylaşım! Görenler yandı tutuştu “Sıkı tut düşmesin”

Meryem Uzerli, Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolü ile büyük bir çıkış yapmıştı.
Ancak uzun bir süredir oyunculuktan uzak duran ünlü isim, artık kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile birlikte sakin bir hayat sürdürmeye karar verdi.
Oyunculuğun yanı sıra annelik rolünü de büyük bir özveri ile yerine getiren Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıllarda kızlarını dünyaya getirdikten sonra profesyonel kariyerine ara verdi.
Şu sıralar kızlarıyla vakit geçiren ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.
Bornozlu pozuyla olay oldu
40 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak bornozuyla verdiği poz sosyal medyayı salladı.
Dekolteden kaçınmayan Uzerli'nin pozu, magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o poz...