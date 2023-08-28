Meryem Uzerli’den bornozlu paylaşım! Görenler yandı tutuştu "Sıkı tut düşmesin" Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle gönüllerde taht kuran Meryem Uzerli, bu kez dekolteyi abarttı. Ünlü oyuncu bornozuyla bir omuzunu açarak poz verdi, sosyal medya yıkıldı.

ensonhaber.com

Meryem Uzerli, Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolü ile büyük bir çıkış yapmıştı.

Ancak uzun bir süredir oyunculuktan uzak duran ünlü isim, artık kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile birlikte sakin bir hayat sürdürmeye karar verdi.

Oyunculuğun yanı sıra annelik rolünü de büyük bir özveri ile yerine getiren Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıllarda kızlarını dünyaya getirdikten sonra profesyonel kariyerine ara verdi.

Şu sıralar kızlarıyla vakit geçiren ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Bornozlu pozuyla olay oldu

40 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak bornozuyla verdiği poz sosyal medyayı salladı.

Dekolteden kaçınmayan Uzerli'nin pozu, magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o poz...