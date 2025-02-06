Messi'nin koruması da 10 numara çıktı! Hem dövüşçü, hem modacı...

Yağmur Uçar

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi, bu kez kariyeri ile değil koruması ile gündemde.

Messi'nin adeta kalkanı olan Yassine Chueko, saha sınırlarının ötesinde bir performans gösteriyor.

Takım otobüsünden soyunma odalarına, Messi'nin geçtiği her yerde Chueko'ya rastlamak mümkün.

Fiziği ve karizmasıyla da dikkat çeken Yassine Chueko isimli korumanın kim olduğu ortaya çıktı.

Kendisini Messi için bizzat David Beckham seçmiş...

İŞTE MESSİ'NİN KALKANI

Messi'ye yaklaşmaya çalışan kişileri sık sık kovalarken görülen Cheuko, inanılmaz bir antrenman yapıyor. Çünkü eski bir asker ve MMA geçmişi de var.

Instagram'da @yasstcheuko kullanıcı adıyla aktiftir ve 294.000 takipçisi bulunuyor.

Yassine Chueko moda ile de yakından ilgileniyor.

Hem profesyonel vücut koruma kariyerinde hem de sosyal medyada, şıklığı ve stiline özen gösteriyor.