Michelle Obama gündemde! Eski First Lady hakkında şaşırtan iddia...

Yağmur Dinç

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, dünyanın merak konusu oldu.

Obama çiftinin evliliklerinde büyük kriz yaşadıkları iddia edildi.

Eski First Lady Michelle Obama’nın, Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi yemin törenine ve eski başkan Jimmy Carter’ın cenazesine katılmaması, çeşitli iddiaları gündeme getirdi.

32 yıllık evliliğine dair soru işaretleri oluştu.

1989’da tanışan ve 1992’de evlenen Barack ve Michelle Obama çifti, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu iki avukat olarak tanınıyor.

Çiftin, 1998 ve 2001 yıllarında doğan iki kızları bulunuyor.

PAYLAŞIM GELDİ

Barack Obama, bu iddialara, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile cevap verdi. Michelle Obama’nın 61'inci doğum gününü kutlayan eski başkan el ele tutuştukları fotoğrafı paylaşarak altına şu ifadeleri ekledi:

"Hayatımın aşkına mutlu yıllar. Her odayı sıcaklık, bilgelik, mizah ve zarafetle dolduruyorsun ve bunu yaparken çok iyi görünüyorsun. Hayatın maceralarına seninle birlikte çıkabildiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum!"

Michelle Obama da eşinin bu jestine kayıtsız kalmayarak, "Seni seviyorum, tatlım!" yorumunu yaptı.