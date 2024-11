Mike Tyson-Jake Paul maçı kurgu muydu? Açıklama geldi

Yağmur Dinç

Netflix'te canlı yayınlanan Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki maçın kurgu olduğu öne sürüldü.

Milyon dolarların havada uçuştuğu maç, izleyicileri şüpheye düşürdü.

Müsabakada iki boksörün de ringde bir senaryoyu oynadığı iddialarına yönelik açıklama geldi.

PROFESYONEL BİR MAÇTI

Jake Paul'un maçlarını organize eden şirketi Most Valuable Promotions (MVP), tarihi boks maçının kurgu olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

NtvSpor'un aktardığına göre; şirket açıklamasında, "Profesyonel bir boks maçına hile karıştırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir suçtur. Paul ve Tyson karşılaşması, Texas Lisanslama ve Düzenlemeler Dairesi (TDLR) tarafından onaylanan profesyonel bir maçtı" ifadeleri kullanıldı.

MVP açıklamasında, "Her iki dövüşçü de iyi niyetle dövüşü kazanma amacıyla yeteneklerinin en iyisini sergiledi. Her iki dövüşçünün etrafında sözleşmesel veya başka türlü hiçbir kısıtlama yoktu. Her boksör dövüşü kazanmak için tüm gücünü kullanabildi. Aksi yöndeki herhangi bir anlaşma TDLR boks kurallarını ihlal ederdi" denildi.