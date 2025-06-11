Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Model Sevgilisine Bakın! O Paylaşımı Hemen Sildi...

Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın özel hayatı da merak ediliyor. Son dönemde başarılı kariyeriyle adından söz ettiren A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız genç model olabilir.
Bir süre önce Su Burcu Yazgı Coşkun'la anılan Kenan Yıldız'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi Natalia Shadle.
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Onedio'ya göre; İddiayı ilk güçlendiren Spotify listesi oldu.
Kenan Yıldız'ın K1 ismini kullandığı Spotify'da 'Natalia' isimli bir playlist oluşturduğu fark edildi.
Natalia Shadle'nin fotoğraflarının altındaki beğenisi de fark edilince dedikodular iyice hararetlendi.
1.82 boyundaki modelin Kenan Yıldız'ın evinden TikTok videosu paylaştığı ortaya çıktı.
HEMEN SİLDİ
Kullanıcıların Kenan Yıldız ve Natalia arasındaki etkileşimi fark etmesi üzerine Yıldız, "Natalia" isimli Spotify listesini sildi.
Ünlü modelin kareleri ise beğeni yağmuruna tutuldu.