Milyoner'de edebiyat mezununu zorlayan dil bilgisi sorusu

ATV'de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle seyirciyle buluştu.

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmaya dil bilgisi sorusu damga vurdu.

EDEBİYAT MEZUNUNU ZORLAYAN DİL BİLGİSİ SORUSU

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu yarışmacıya, 100 bin TL değerindeki "Türkçede bir sayının tam sayı kısmından sonra ondalık kısmı yazılırken araya hangi işaret koyulur? " sorusu yöneltildi.

Sorunun şıkları ise şu şekilde sıralandı:

A) Nokta

B) Virgül

C) İki nokta

D) Noktalı Virgül

SON JOKERİNİ DE KULLANDI

Daha önceki sorularda 3 jokerini kullanan yarışmacı sorunun yanıtına emin olamayınca riske atmak istemedi ve çift cevap jokerini de kullandı.

Doğru yanıt ise B) Virgül olarak açıldı.