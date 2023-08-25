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Milyoner’de geceye damga vuran olay! Seyirciye güvenmeyen yarışmacı bedelini ağır ödedi Abone Olun

Milyoner’de geceye damga vuran olay! Seyirciye güvenmeyen yarışmacı bedelini ağır ödedi ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de büyük pişmanlık yaşayan yarışmacı ekranlara damga vurdu. Seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı, seyircilere güvenmeyince olanlar oldu.

ensonhaber.com ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster, dün geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı, bu haftaki bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Milyoner programında yarışmacı olarak katılan Nesli Apaydın Kılınç isimli yarışmacı, stüdyoda zor anlar yaşadı. En başta başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacı, ilk baraj sorusunu başarıyla geçti. Ancak karşısına çıkan üçüncü soruda, o pişmanlığı yaşadı. Joker hakkını kullandı ama seyirciye güvenemedi… Soruyu bilemedi Üçüncü soruda yarışmacının karşısına, "Kimya derslerinde bahsi geçen 'ergime noktası' maddenin hangi durumundan hangi duruma geçtiği sıcaklık derecesine verilen adıdır?" sorusu çıktı. Şıklar arasında, 'A-Katıdan sıvıya', 'B- Sıvıdan gaza', 'C- Sıvıdan katıya', 'D- gazdan sıvıya' yer aldı. Seyirciyi dinlemedi Joker hakkını kullanan yarışmacı seyircinin 'A-Katıdan sıvıya' verdiği cevabı dikkate almadı. Yarı yarıya joker hakkını da kullandı. Seyirciye güvenmeyen yarışmacı, 'D- gazdan sıvıya' cevabını verdi ve yarışmadan elenerek pişmanlığı yaşadı.

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