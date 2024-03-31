Mine Tugay'dan dikkat çeken seçim paylaşımı: 'Üşenmeyelim hanımlar beyler' 45 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay'ın seçim paylaşımı dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın seçim paylaşımı..

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gidiyor.

Uzun süredir beklenen 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi devam ediyor.

Ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile vatandaşları oy vermeye çağırıyor.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkat çekti.

Oyunu kullanan Mine Tugay elinde evet mührünün basılı olduğu bir kareyi paylaşarak "Üşenmeyelim hanımlar beyler" notunu ekledi.

İşte o paylaşım...