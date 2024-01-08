Mine Tugay'ın ev hali büyük beğeni topladı! İşte Mine Tugay'ın ev tarzı... Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ev pozları takipçilerinden tam not aldı. İşte o kareler...

ensonhaber.com

Mine Tugay oyunculuğu kadar güzelliği ile de sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları kısa sürede gündem olarak dikkat çekiyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Mine Tugay'ın paylaşımları takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Bir çok dizi ve filmde rol alarak hafızalarda yer edinen 45 yaşındaki Mine Tugay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu, Paramparça, Zalim İstanbul ve Yalı Çapkını gibi dizilerde rol aldı.

Mine Tugay son olarak Instagram hesabından paylaştığı ev pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

Mine Tugay'ın ev pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Mine Tugay'ın ev hali...