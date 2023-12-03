Mini elbisesiyle çömelerek poz verdi! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den cüretkar poz: "Kusursuz" Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, sosyal medya pozlarıyla hayranlarını büyülüyor. Ünlü oyuncu bu kez kırmızı mini elbisesiyle Instagram'ı yaktı geçti. Pozuna beğeni yağıyor...

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Kanal D'nin her Pazar izleyicilerle buluşturduğu ve reyting rekorları kıran Yargı dizisi, bu akşam da televizyonseverleri ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile paylaşan ve Ceylin karakteriyle akıllarda yer edinen Pınar Deniz, dizi ile olduğu kadar özel yaşamıyla da gündemde.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, güzelliği ve oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurarken, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Pınar Deniz'in, sosyal medyada paylaştığı son pozları büyük ilgi gördü.

Ayna pozuyla nefes kesti

Ünlü oyuncu, kırmızı mini elbisesiyle aynada verdiği pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Deniz'in ayna karşısındaki cesur karesi, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yorumlar çığ gibi geliyor...