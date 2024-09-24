Müge Anlı ile Dobra Dobra'yı sunan Şenay Düdek'in son hali

Yağmur Dinç
Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, sunuculuk ve televizyonculuk kariyerine ilk olarak Kanal D ekranlarında başladı.
Anlı, o zamanlar Şenay Düdek ile beraber “Dobra Dobra” programını yaptı.
2006 senesinde başlayan program 2008'de sona erdi.
Ünlü sunucu Müge Anlı'yla birlikte programda yorumlarıyla yer alan Şenay Düdek, Dobra Dobra'nın ardından uzunca bir süre ekranlarda yer almadı.
İŞTE SON HALİ
Düdek, aktif kullandığı sosyal medya hesabı ile ortaya çıktı.
1959 doğumlu olan ünlü televizyoncunun son haline yorum yağdı.