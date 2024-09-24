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Müge Anlı ile Dobra Dobra'yı sunan Şenay Düdek'in son hali

Müge Anlı ile Dobra Dobra'yı sunan Şenay Düdek'in son hali 2006 yılında Müge Anlı ile program sunan ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen sunucu Şenay Düdek'in son hali görenleri şaşırttı.