Müge Anlı ile Dobra Dobra'yı sunan Şenay Düdek'in son hali
Yağmur Dinç

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, sunuculuk ve televizyonculuk kariyerine ilk olarak Kanal D ekranlarında başladı.

Anlı, o zamanlar Şenay Düdek ile beraber “Dobra Dobra” programını yaptı.

2006 senesinde başlayan program 2008'de sona erdi.

Ünlü Müge Anlı'yla birlikte programda yorumlarıyla yer alan Şenay Düdek, Dobra Dobra'nın ardından uzunca bir süre ekranlarda yer almadı.

İŞTE SON HALİ

Düdek, aktif kullandığı sosyal hesabı ile ortaya çıktı.

1959 doğumlu olan ünlü televizyoncunun son haline yorum yağdı.

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Yağmur Dinç
Editör