Müge Anlı'da oyunculuk da varmış! Bakın hangi diziden çıktı...

ATV'de "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını sunan Müge Anlı, hem karakteri hem de mesleği ile ön plana çıkıyor.
Kayıpları bulmak için seferber olan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan Anlı, hukuk ve gazetecilik yeteneğiyle de dikkat çekiyor.
Türk halkının güvendiği bir isim olan Müge Anlı’nın yıllar önce bir dizide rol aldığı ortaya çıktı.
Ünlü ismin oynadığı dizi duyanları şaşırttı.
Oyunculuk da yaptı
Müge Anlı 2015-2016 yılları arasında başrollerini Ayça Erturan, Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Burak Sevinç, Serkan Altunorak ve Sinan Eroğlu’nun paylaştığı dram türündeki ‘Evli ve Öfkeli’ dizisinin 11. bölümünde oynadı.
Dizide kendi programını sunan Müge Anlı'nın genç görüntüsü dikkat çekti.
‘Evli ve Öfkeli’ dizisinin 11. bölümünde Deniz, Müge Anlı'nın programına katılarak Seray Söyler'in kızı olduğunu açıkladı.