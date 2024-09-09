Müge Anlı'dan Narin Güran itirafı! "Bana da gelen bilgiler var ama…" Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili Müge Anlı açıklama yaptı.

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Yağmur Dinç

Yayın yasağı nedeniyle Narin Güran konusunu ele alamayan Müge Anlı, bugün canlı yayında küçük kızın ölümüyle ilgili konuştu.

8 yaşındaki Narin için başsağlığı dileyen Müge Anlı, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Minik Narin'in cansız bedeni, üzeri taşlarla gizlenmiş vaziyette bir çuvalın içerisinde dere kenarında bulunurken, aile üyelerinin de içinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Programa başlarken okula başlayacak öğrencilere başarı dileyen bulunan Müge Anlı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği için bugün okula gidemediği söyledi.

TEPKİ GÖSTERDİ

"Anlı, "Ne yazık ki bugün okula başlayamayan bir öğrencimiz var, 8 yaşındaki Narin. Nurlar içinde yatsın." dedi.

Ünlü sunucu, "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım" dedi.

Olayı yakından takip ettiğini söyleyen Müge Anlı, "Bana da gelen çok bilgi var ancak mahkeme kararı var. Açıklayamıyorum" ifadelerini kullandı.