Taşacak Bu Deniz 17. bölüm 2. fragmanı: Esme, yine yanacak! Koçari'nin yeni sevgilisi...

TRT'nin rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, 17. bölümü ile ekranda olacak.

Milyonların takip ettiği diziden yeni bir fragman yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz 17. bölüm 2. fragmanı, nabızları yükseltti.

Duygularını artık gizlemeyen Eleni, aşk yolunda Oruç’a adeta yeni bir defter açar. İso’nun Koçarilere iç güveysi gitmesi Zarife Furtuna'yı delirtir.

Koçari tarafı Fadime'yi konağa göndermemek için İso'yu kendi tarafına çekmeye çalışır iken Fadime evliliğindeki asıl maksadı olan konağa yerleşip silahı bulma izindedir.

Fragman sonunda Adil’in evlenmek üzere aday tanımak için çıktığı buluşmaya Esme baskın yapar ve ortalık iyice kızışır.