Taşacak Bu Deniz karakterlerinin çocukluk halleri: Tanımak imkansız…

Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizinin sevilen oyuncularının çocukluk halleri ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamadı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 11:27
  • TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin oyuncularının çocukluk fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
  • Bazı oyuncuların yıllar içinde çok değişmediği, bazılarının ise tanınmaz halde olduğu görüldü.
  • Ekranın sevilen isimlerinden Oruç Furtuna - Burak Yörük ve Esme Furtuna - Deniz Baysal gibi isimlerin çocukluk halleri çok konuşuldu.

Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor..

Her cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, gündemden düşmüyor.

Dizinin sevilen karakterlerini canlandıran oyuncuların küçüklük fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

Bazı oyuncuların neredeyse hiç değişmediği görülürken, bazılarının çocukluk hallerini bugünkü halleriyle bağdaştırmak imkansız gibi.

İşte gördüğünüzde "Bu o mu?" diyeceğiniz o şaşırtıcı kareler...

ORUÇ FURTUNA - BURAK YÖRÜK

ESME FURTUNA - DENİZ BAYSAL

İSMAİL (İSO) FURTUNA - ERDEM ŞANLI

FADİME KOÇARİ - ZEYNEP ATILGAN

