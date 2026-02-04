Taşacak Bu Deniz karakterlerinin çocukluk halleri: Tanımak imkansız…

- TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin oyuncularının çocukluk fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
- Bazı oyuncuların yıllar içinde çok değişmediği, bazılarının ise tanınmaz halde olduğu görüldü.
- Ekranın sevilen isimlerinden Oruç Furtuna - Burak Yörük ve Esme Furtuna - Deniz Baysal gibi isimlerin çocukluk halleri çok konuşuldu.
Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor..
Her cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, gündemden düşmüyor.
Dizinin sevilen karakterlerini canlandıran oyuncuların küçüklük fotoğrafları gün yüzüne çıktı.
Bazı oyuncuların neredeyse hiç değişmediği görülürken, bazılarının çocukluk hallerini bugünkü halleriyle bağdaştırmak imkansız gibi.
İşte gördüğünüzde "Bu o mu?" diyeceğiniz o şaşırtıcı kareler...
ORUÇ FURTUNA - BURAK YÖRÜK
ESME FURTUNA - DENİZ BAYSAL
İSMAİL (İSO) FURTUNA - ERDEM ŞANLI
FADİME KOÇARİ - ZEYNEP ATILGAN