Taşacak Bu Deniz 17. bölüm yayınlanacak mı, ertelendi mi? "6 Şubat" detayı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, on yedinci kez ekrana gelecek.

Yeni bölümü 6 Şubat Cuma günü yayınlanması beklenen Taşacak Bu Deniz, soru işaretleri oluşturdu.

6 Şubat, aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne denk gelince izleyiciler dizinin ekrana gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı.

Yayın akışında bir değişiklik olup olmayacağı, dizinin yeni bölümünün ertelenip ertelenmeyeceği ve resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

Gözler, yapımcı ve kanal tarafından gelecek net duyuruya çevrildi.

Peki; Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ertelendi mi? Yayınlanacak mı? İşte detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ 6 ŞUBAT'TA VAR MI

TRT 1 ekranlarında fırtına gibi esen Taşacak Bu Deniz 17. bölüm fragmanı, 16. bölüm finalinin hemen ardından yayınlandı.

Yeni bölüm, 6 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.

Bölümün ertelenmesine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.