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Haber Merkezi

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şaşırtan anlar yaşandı.

27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolması sonrası annesi oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Yanıç'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili önce arkadaşı Ali Duran'dan ardından ise Bekir'den şüphelenildi.

YAYINA SARHOŞ ÇIKTI

Canlı yayına sarhoş çıkan 'Cin Ali' lakaplı adamın tavırları pes dedirtti.

Bir anda sinirlenen ve Erhan adlı konuğa "Beni dinle lan" diyerek küfürler etmeye başlayan Cin Ali'nin tavırları karşısında Müge Anlı bile şaştı kaldı.

Müge Anlı, Ali'yi sakinleştirmek isterken "Saldıracakmış gibi oturuyorsun. Tipini beğenmiyorum demek hoş mu? Konuş da saldırma da küfür de etme! Burada bu kadar insan var ayıp oluyor" dedi.

BAĞIRDI ÇAĞIRDI: BİR ANDA AĞLAMAYA BAŞLADI

Cin Ali'nin özürleri ve garip hareketleri dikkat çekerken sürekli konuşanların sözünü bölmeye çalışıp küfürler etmesi akıllara durgunluk verdi.

"La anam bacım bir şey söyleyeceğim" ya diyerek isyan eden Cin Ali bir anda ağlamaya başladı.

Yayında Ali'nin küfürlerine maruz kalan Erhan'ın "İçip içip yayına geliyor bu Cin Ali!" demesi üzerine Müge Anlı "Cin Ali, sen şu anda alkollü müsün?" sorusunu yöneltti.

BEN HEP İÇERİM: SENİ DIŞARIDA BULACAĞIM KÜPELİ

Cin Ali bu soruya "Ben sürekli içerim. Ben adamı ortadan ikiye bölerim. Seni dışarıda bulacağım küpeli!" yanıtını verdi.

Cin Ali bir ara da diğer konuğa ayakkabısını fırlattı sonra da "Ayakkabımı istiyorum neden ben böyle çıkayım televizyona" dedi.

Müge Anlı reklamı girerken seyirciler Cin Ali'nin bu kadar yayında kalmasından rahatsız oldu ve sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.