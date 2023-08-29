Müge Anlı’yı yıkan haber! Türkiye gündemine oturan aileyle ilgili bomba gelişme... Hastane mesajı kahretti ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye gündemine oturan aileyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan B.A. isimli genç kızın alesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Lise son sınıf öğrencisi olan B.A., karne günü evden kayboldu ve gençten bir daha haber alınamadı.

Olayın ardından Anlı'ya gelen ve kızlarını arayarak gözyaşı döken aile, B.A'nın öğretmeniyle evlendiğini öğrendi.

Ortaya çıkan gerçek, genç kızın kendisinden 30 yaş büyük ve 2 çocuk babası muhasebe öğretmeni M.G. ile evlendiği şeklindeydi.

Baba mesajla kahroldu

Aile, evladına ulaşamamanın acısını yaşarken, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kızlarının bulunması ve ailesine geri dönmesi için yardım çağrısında bulundu.

Ancak genç kız, kendi isteği ve rızasıyla evlendiğini ve mutlu olduğunu ifade etti. Baba Hüseyin Altınkıran ise hastaneden gelen mesajla büyük bir yıkıma uğradı.

Durum daha da karmaşıklaştı çünkü genç kızın 15 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Aile, hemen adliyeye başvurarak öğretmen M.G. hakkında öğrencisiyle birliktelik yaşadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"Şahsın ceza alması için elimizden geleni yapacağız"

Ailenin avukatı Mervan Karaca yasal süreci takip edeceklerini söyleyerek, "Ailenin avukatı Mervan Karaca, B.A, 18 yaşını doldurmuş olsa da eylemin gerçekleştiği dönem çocuk olduğu dönemdir. Şahıs halihazırda öğretmenlik mesleğini sürdürmektedir..

Bundan sonraki süreçte kız çocuklarının aynı eyleme maruz kalmaması için yasal süreci takip edeceğiz, şüpheli şahsın ceza alması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Anne Altınkıran ise gözyaşları içinde, "Çok üzgünüm. 'Karne almaya gidiyorum' dedi. Sabah mesaj attığında 'Öğlen gibi döneceğim anne' dedi.​​​​​​​ Dönmedi, telefonla aradığımızda ulaşamadık. M.G.'nin kızımızı kaçırdığını öğrendik.

Kızım okula gittiği zaman hiçbir şekilde bize bir şey söylemedi. Çok üzgünüm, avukatımız süreci takip ediyor. Gereken neyse yapılsın istiyorum. Kızım seni çok seviyorum. Senin arkandayız. Ne olursa olsun kapımız her zaman açık. Dön evine, yeter ki gel" şeklinde konuştu.

Baba Hüseyin Altınkıran da "Kızımızı elimizden geldiğince onu yanımıza almak ve arkasında olduğunu bilmesini istiyoruz. Uykularımız kaçtı, çok rahatsızız. Biz kızımızın arkasındayız. Adli süreci başlattık, şikayetçiyiz" diye konuştu.