Mumya filmindeki böcekler bakın hangi türdenmiş

Yağmur Dinç

Mumya (1999) filmindeki o ikonik böcek sahnesi, gerçekten herkesin aklında kalmış bir anıdır.

Filmde, Rachel Weisz'in canlandırdığı Evie ve Brendan Fraser'ın canlandırdığı Rick, antik bir mezarın derinliklerinde korkunç böceklerle karşılaşırlar.

Bu sahnede, bir grup dev, korkunç böcek, Evie'nin cildine girer ve onun vücuduna sıçrar. Bu böcekler, aslında doğada var olan bazı böcek türlerinden ilham alınmıştır.

Bakın, o böcek türü hangisiymiş...

MUMYA'NIN SİYAH BÖCEKLERİ

Filmin yapımcıları bu sahne için en çok bilinen ve korkutucu olan bazı böcekleri seçmişlerdir.

Bu böcekler aslında scarab böcekleri (bok böceği) olarak bilinen, özellikle Mısır mitolojisinde önemli bir yer tutan böcek türleridir.

Scarab böcekleri, özellikle eski Mısır'da yeniden doğuşun simgesi olarak kabul ediliyordu.

Filmdeki sahnede, scarab böceklerinin büyük, siyah ve metalik görünümleri, adeta bir kabuklu böcek gibi hareket ederken, izleyicilere büyük bir korku ve gerilim hissi yaratır.