Murat Arkın'ın eşi bakın kim çıktı: Hem de meslektaşı

Survivor yarışmacısı Murat Arkın, evine gitti.

Eşini görmesi yasak olduğu için mektup yazıp komşusuna verdi.

Komşu, aldığı mektubu Murat Arkın'ın eşine verdi.

İzleyiciler ise "Murat Arkın kiminle evli", "Murat Arkın'ın eşi kimdir" gibi soruları gündeme taşıdı.

İşte, Murat Arkın ve eşi hakkında merak edilenler...

MURAT ARKIN VE EŞİ

Murat Arkın'ın eşi olan Deniz Cüreklibatur, sanat dünyasından uzak, daha sade bir yaşam sürmeyi tercih eden bir isim.

Uzun yıllardır Murat Arkın ile evli olan Deniz Cüreklibatur, eşiyle birlikte hayatının büyük bir bölümünü İngiltere’nin başkenti Londra’da geçiriyor.

Çiftin birlikteliği, Murat Arkın’ın yazılım sektöründe çalıştığı yıllara dayanıyor.

Murat Arkın ve Deniz Cüreklibatur çiftinin mutlu evliliklerinden 3 çocukları bulunuyor:

• Polat Cüreklibatur

• Tara Cüreklibatur

• Arkın Cüreklibatur