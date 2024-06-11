Murat Soydan kimdir, nereli ve kaç yaşında? 84 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Murat Soydan'ın hayatı merak uyandırdı. İşte Murat Soydan'ın hayatı...

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan 84 yaşında hayatını kaybetti.

Murat Soydan'ın ölüm haberini kızı Mehveş Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Ölüm haberinin ardından Murat Soydan hakkında aramalar hız kazandı.

İşte Murat Soydan'ın merak edilenleri...

Murat Soydan kimdir?

Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğmuştur.

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu ilk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu. Üniversite için İstanbul’a geldi.

İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel’de memurluk yaptı.

Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında “Perde” mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı.

Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.

1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştır. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı